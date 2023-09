„Me oleme oma seisukoha välja öelnud ja see kehtib – me oleme karmid lahkuvate välispankadega, see sõltub otsusest Venemaa varade külmutamise kohta,“ ütles Venemaa rahandusministri asetäitja Aleksei Moisejev reedel toimunud foorumil, vahendas Reuters.