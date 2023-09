Euroopas on endiselt gaasihinnad kõrged paljudele tööstustele. Seetõttu on gaasitarbimist kas asendatud teiste energiakandjate kasutusega või on hoopiski vähendatud lõpptoodete tootmist, selgitas Allikson.

Ta tõi välja, et Saksa keemiatööstuse suurkontsern BASF on näiteks avalikult välja öelnud, et kaalub tootmise viimist Ameerika Ühendriikidesse, kus maagaasi hind on kordi odavam kui Euroopas. Siiski on oodatava talve lähenedes gaasihinna tõusu. „Kui hetkel on TTF järgmise kuu hinnad ca 35 €/MWh, siis talvised hinnad on üle 50 €/MWh,“ lisas Allikson.