Uued pakendid muudavad tarbijakäitumist, tuntud piimapakk saab uue külge jäetava korgi

„Uue korgisüsteemi peamine eesmärk on tagada, et korgid jõuaksid ringlusse ja mitte metsa või merre,“ rääkis Tere ASi kestliku arengu juht Katrin Tamm. „Aastakümnete jooksul üle maailma läbi viidud rannapuhastuse aktsioonide käigus on selgunud, et ühed enim merevett reostavad esemed on pakendite korgid ja kaaned. Tere kaubamärgi alt väljastame aastas umbes 12 miljonit korki ehk 36,3 tonni plasti. See on hea materjal, mida ringlusse võtta. Kartongpakendid võetakse Eestis kenasti ringlusse ja kui kork kinnitub pakendi külge on ka sel suurem tõenäosus ringlusse jõuda.“

Katrin Tamme sõnul muudab keskkonna hoidmine aina enam inimeste tarbimisharjumusi. „Avalikel üritustel oleme juba korduvkasutatavate nõudega üsna harjunud, kuigi sellega kaasneb ka väike ebamugavus. Ka pakendite keskkonnasõbralikumaks tegemisel peame olema tarbijana valmis muudatusteks,“ märkis Tamm.

„Uue lahenduse valikul oli meie jaoks oluline, et uut korki peab olema ka lihtne käsitseda ja see peab korduvale avamisele ja sulgemisele hästi vastu pidama ega tohi lekkida. Oleme terves maailmas selle pakenditüübi puhul Elopaki testtehaseks ja lahenduse puhul sai määravaks näiteks see, et korgi kinnitusasukohta pakendil saab ise paika keerata ning see ei jää kallamisel segama – nii on hea toodet pakist välja valada kui ka sellest otse juua,“ lisas Tamm.

Reostuse pidurdamiseks on Euroopa Liit asunud pakendite toomist reguleerima. „SUP-direktiiv ehk ühekordse plasti direktiiv näeb ette, et 2024. aasta juulist peab kõikidel EL-is toodetavatel kuni kolmeliitristel joogipakenditel olema kork kinnitatud pakendi külge,“ selgitas Katrin Tamm, kelle sõnul on see omakorda asetanud suure surve alla tootjad ja pakendidisainerid, kes otsivad üha agaramalt toimivaid lahendusi, mis oleks samaaegselt efektiivsed, ohutud, lihtsasti juurutatavad ja mille kasutuselevõtt keskkonda omakorda ei koormaks.