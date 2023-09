Eelmise kuu alguses teatas Venemaa president Vladimir Putin, et kõik riigiametnikud peaksid tulevikus sõitma vaid Venemaal toodetud autodega.

Putin selgitas toona, et ministeeriumite ja erinevate riigihalduse osakonna ametnikud on palunud temalt luba jätkata sõitmist välismaiste autodega. See soov ei olnud presidendile aga mokkamööda. „Välismaa autodest tuleks kindlasti loobuda ja kõik riigi ametiasutused peaksid sõitma kodumaiste autodega,“ ütles Putin augusti algul.