Hepsor lõpetas erakliinikuga üürilepingu ning otsib majja uusi üürnikke

Üürileping lõpetati üürniku poolse üürilepingu tingimuste olulise rikkumise tõttu, ütles Hepsor börsiteates.

Üürileping kuulus Hepsori 45% osalusega sidusettevõttele Hepsor P113, kellele kuulub ligikaudu 4000 ruutmeetri üüritava pinnaga ärihoone Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 113. Sellest 3575 ruutmeetrit oli üürinud Novel Clinic.

Ettevõtte pole enda tegevust käima saanud, välja paistavad märgid makseraskustest ning kevadel lahkus firmast juht, kirjutas Äripäev augusti alguses. Kui Novel Clinicu endise juhi Sten Argose sõnul venis kliiniku avamine hoone kasutusloa venimise tõttu, siis Hepsori juhi Henri Laksi sõnul nii ei olnud. „Hoone omanik või arendaja ei ole kuidagi olnud takistuseks nende äri käivitamisel. Kui neil on mingid probleemid, on need nende enda probleemid,“ ütles Laks. Loe pikemalt Äripäevast.

Hepsori sõnul on üürnikul kohustus hüvitada lepingu ülesütlemisest tekkiv kahju Hepsor P113 OÜ-le ning üürileandja käes on võimalike kahjunõuete hüvitamiseks tagatisena erinevaid tagatisi. „Likviidsed tagatised tagavad lõppenud üürinõudest tekkiva kahju hüvitamise maksimaalselt kuni 2024. aasta veebruarini. Kuna Hepsor P113 OÜ-l on lisaks üürikahjule üürniku vastu ka teisi kahjunõudeid, siis ülesütlemise mõju ettevõtte rahavoogudele võib saabuda ka varem,“ märkis Hepsor börsiteates.

Üürilepingu ülesütlemisest tekkivat mõju on Hepsori sõnul raske hinnata, kuna see sõltub eelkõige sellest, kui kiiresti leitakse majja uued üürnikud. Hepsor tegeleb vabanenud üüripinnale uute üürnike otsimisega. Tegemist on ainsa 100% maakütte- ja jahutusega töötava A-energiaklassi meditsiinivõimekusega ärihoonega Tallinnas ning Henri Laks on positiivselt meelestatud hoone täitmise osas uute meditsiinivaldkonna üürnikega.

Arendusprojekt on finantseeritud 8,3 miljoni euro suuruse laenuga AS LHV Pank poolt ning Hepsor AS koos kaasomanikega jätkavad laenu graafikujärgset teenindamist.