LUGEJA KÜSIB | Miks uuris pank registrist minu andmeid, kui ma pole nende klient?

„Avastasin hiljuti, et Swedbank on 14. juulil rahvastikuregistrist minu andmeid pärinud. Sama avastasime täna ka minu kaaslase Andmejälgijas. Küsisin sama ka oma kolleegilt, kes samuti märkas, et pank on tema kohta samal kuupäeval andmeid uurinud. Minul ja minu kaaslasel Swedbankis arveldusarvet ei ole,“ kirjutab lugeja.

Swedbanki meediajuht Evelin Kivilo-Paas selgitas, et rahvastikuregistrist on võimalik teha andmepäringuid ettevõtetel, kel on selleks põhjendatud ja õigustatud huvi. Kui näiteks keegi märkab, et tema kohta on teinud päringu pank, võib andmetele juurdepääsu õigus tuleneda inimese ja panga vahel sõlmitud lepingust.