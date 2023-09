Järgmisel aastal tõusevad kaevandamistasud mitu korda

Kliimaministeerium teeb ettepaneku lisada maapõueseadusesse üleminekusäte, et viia 2001. aastast muutumatuna püsinud riigimaade kaevandamiseks kasutamise tasu järk-järgult kooskõlla maade muutunud väärtusega. Ühtlasi tähendab see, et kaevandamistasud tõusevad mitu korda.