Uuringud: IT-sektori töötajaid ei huvita niivõrd palk kui miski muu

Mitmetel juhtudel võivad oma ala tipud just lisahüvede ja väärtuspakkumise põhjal langetada karjäärivalikuid: Kantar Emori uuringu kohaselt ei kaalu või pigem ei kaalu töökoha vahetust 57% üle 3000 euro teenitavatest IT-töötajatest, samas kui alla 2000 euro teenivatest töötajatest ei kaalu töövahetust 62%.

„Arendajad ja teised IT-töötajad mõistavad oma väärtust ja tugevat positsiooni tööturul väga hästi. Nõudlus tippspetsialistide järele on jätkuvalt väga kõrge ning möödas on aeg, kui liiguti ainuüksi rahanumbri pärast – palk on küll jätkuvalt tähtis, kuid mida päev edasi, seda olulisemaks muutub tööalaste valikute juures kõik palka ümbritsev,“ ütles Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Viimase tõttu on tehnoloogiasektoris tegutsevad ettevõtted pidanud leidma uudseid viise tööotsijate seas silma paistmiseks. Elisa talendijuht Keishy Margus märkis, et enam ei piisa tähelepanu köitmiseks pelgalt paindliku tööaja pakkumisest, vaid vastata tuleb oluliselt laiemale hulgale pehmeid väärtuseid hõlmavatele ootustele.

Neljapäevane töönädal

Elisa poolt arendajate seas läbiviidud süvaintervjuudest selgus, et kõige enam hindavad IT-töötajad materiaalse poole kõrval konkreetsust värbamisprotsessis ja töös, võimalust luua oma tööga väärtust, avatud ja sõbralikku tööõhkkonda ning stabiilsust. Niisamuti on olulised teemad võimalus töötada vähemalt osaliselt neljapäevase töönädalaga ja väljavaade professionaalselt areneda.

„Neile ootustele vastamine on tööandjate jaoks järjest olulisemaks muutumas, sest võrreldes näiteks 2019. aastaga on kahe protsendi võrra suurenenud nende IT-töötajate hulk, kes ei ole avatud oma tänaselt töökohalt edasi liikumisele. See tähendab, et konkurents töötajate leidmiseks on veelgi tihedam ja pole tekkimas olukorda, kus pakkumine ületaks nõudlust,“ lisas Margus.

Uus väljakutse LinkedIni kaudu