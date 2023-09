Lootus lahendada energiaprobleem ilma meretuulepargita on ebarealistlik

Maismaatuulepargid on tuleviku tootmisportfelli lahutamatu osa, ent ei saa mitte kuidagi täielikult meretuuleparke asendada. Meretuuleparkideta tuleb tootmise puudujääk tulevikus katta gaasijaamadega, mis töötavad fossiilsel kütusel ja suurendab elektrihinda. Pealegi on maismaatuuleparkide rajamisel tekkinud olulisi takistusi (mitte ainult keskkonnakaitselisi), mida pelgalt administratiivsete või regulatiivsete meetmetega ei saa kõrvaldada.

Maismaa tuulikutele lisandub piiranguid

Näiteks on täiendavalt lisandunud uus piirang – kaitseväe raadiosidelinkide piirang. Tänaseks on selgunud, et see mõjutab mitmes vallas oluliselt võimalikke arendusi (näiteks Läänerannas). Samuti ei ole täna teada, kui palju ikkagi vabastatakse uute radaritega maismaa-alasid kõrguspiirangutest. Kaitseministeeriumi hinnangul selgub see alles mõne aasta pärast, kui uusi radareid testitakse ja hakatakse kasutama.