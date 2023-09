Ekspert: tuuletud tuulikud. Mänguritest turuosalised ja motiveerimata vallad pärsivad tuuleparkide arengut

Eesti riik on seadnud taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise üheks oma kliimapoliitika peamiseks eesmärgiks ning põhirõhk on sealjuures tuuleenergial. Ent täna oleme olukorras, kus arendajad on silmitsi ohuga oma arendustega toppama jääda, sest maaomanikke käiakse teineteise võidu ja tagajärgedele mõtlemata üle löömas. Sellele sekundeerib valdade huvi- või ressursipuudus, et planeerimisprotsessidega aegsasti edasi liikuda.