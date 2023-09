SEB laiendab äriklientide rahakasvatamise võimalus ja toob turule uue toote

„Seoses intressimäärade tõusuga oleme viimase aasta jooksul pidevalt tõstnud nii eraisikute kui ettevõtete hoiuste intressimäärasid. Ettevõtted on võrreldes aastataguse ajaga sõlminud 30 korda enam tähtajaliste hoiuste lepinguid. Kuid siiski on neil jätkuvalt likviidsust ja vaba raha, mida hoiusele panna.

Kogumishoius on Eesti ettevõtetele täiesti uus toode, mille intress on 1,8% aastas ja minimaalset hoiustamise summat ei ole. Kogumishoiusele kantud summadele saab raha igal ajal juurde maksta nii ühekordse kui ka regulaarse kandena. Raha väljavõtmisel ei ole kolmepäevase etteteatamise korral teenustasusid.

Üleöö intressi makstakse ettevõtte arvelduskontole, mille jääk on üle 50 000 euro ja mida suurem on kontojääk, seda suurem on intress. Näiteks 50 000 euro puhul on hetkel intress 1,4% ja üle 2 miljoni euro suuruse kontojäägi korral intress 1,9% aastas. Intressi teenimiseks tuleb sõlmida üleööintressi leping ning intress kantakse arvelduskontole järgmise päeva hommikul.