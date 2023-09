Selgus majas. Vaata, kes on Eesti kõige atraktiivsemad tööandjad

Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2023. aastal LHV-s töötada 47% tudengitest. Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on samuti LHV Pank, kus soovib töötada 74% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Group, kus soovib töötada 50% kõigist kutsekoolide õpilastest.

Atraktiivse tööandja kvaliteedimärgiga tunnustati tööandjaid 5. septembril Tallinnas toimunud Instari ja Eesti kaubandus-tööstuskoja poolt korraldatud Atraktiivsete Tööandjate Päeval.

Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul tuleb süstemaatiliselt kujundada töökeskkonda, mis tagaks töötajate rahulolu ning sealhulgas soovi oma tööandjat teistelegi soovitada. „Atraktiivne tööandja teadvustab endale, et töötajad, aga ka meeskonna ühtsustunne on organisatsiooni suurim vara. Autasustades atraktiivseid tööandjaid, tunnustatakse ka seda tööandja pühendumist ja panustamist, mis ei piirdu pelgalt majanduslike hüvedega, vaid hõlmab ka inimsuhteid ja ühiskondlikku mõju. Seega võib samuti öelda, et tunnustatud ettevõtted ja organisatsioonid on lisaks atraktiivsusele ka igati eeskujulikult juhitud,“ rõhutas Palts.

LHV on aina atraktiivsem

Eesti tudengite uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast, LHV atraktiivsus on hinnatavate organisatsioonide hulgas aasta-aastalt kasvanud. „Atraktiivsus võimalike töötajate silmis ei teki ühe aastaga, vaid selleks on vajalik järjepidev panustamine oma inimeste heaolusse, aga ka oma loo jutustamine laiemalt. LHV meeskond on viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud ning kasvu juures on järjest olulisemaks saanud ühiste väärtuste ja kultuuri hoidmine, mida oleme teadlikult ühiste sündmuste kaudu edendanud. Mulle tundub, et kui meie inimesed teavad, mida ühiskonna ja oma klientide jaoks saavutada tahame, siis paistab see ka väljapoole,“ ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.