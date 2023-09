Pank selgitab: millised sammud tuleb alustaval ettevõtjal läbida?

Luminori klienditeenuste juht Kaspar Kork märkis, et nagu öeldakse, et igal teisel soomlasel on oma saun, võiks öelda, et igal teisel eestlasel on oma ettevõte. „Eestis on loodud ettevõtlust soodustav keskkond ja kindlasti on noortel juba ülikoolis vähemalt paar sõpra, kes ettevõtlusega tegelevad,“ ütles Kork.

Millest alustada?

Millest aga alustada, kui hea äriidee on olemas? Korki sõnul tuleb kõigepealt luua ettevõte. „See on Eestis minutite küsimus ja kõige lihtsam osa sellel teekonnal,“ nentis ta. Ettevõtte saab luua äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

Järgmise olulise sammuna tuleb teha ettevõttele pangakonto, et oleks võimalik maksta palka ja esitada arveid. „Pangakonto tegemisest hakkab ka sinu finantsajalugu tekkima ja seda lihtsam ning kiirem on tulevikus laenu saada,“ ütles Kork.

Alustav ettevõte saab oma profiili järgi taotleda ka erinevaid ettevõtlustoetuseid näiteks EASist, Kredexist või kohalikelt omavalitsustelt. Kui ettevõte on juba paar aastat enam-vähem edukalt tegutsenud, saab pankadest küsida ka juba laiemat abi investeeringute tegemiseks. „Igal juhul tasub tulla panka nõustamisele, kus saame ühiselt alustava või veel üsna noore ettevõtte vajadused üle vaadata ja parimad lahendused leida,“ ütles Kork.

Eestis on lisaks tark tööjõud

Kork lisas, et ettevõtlusega alustamisel on pank kindlasti hädavajalik partner, seda alates juba pangakonto olemasolust kuni erinevate laenuvõimalusteni välja. Vajalike investeeringute tarbeks soovitas Kork aga ringi vaadata ka Eesti investorkogukondades. „Neid on palju, seal on inimesi, kes saavad aidata nii jõu kui nõuga,“ märkis ta.

Kokkuvõttes on Korki hinnangul Eestis ettevõtlusega alustamine lihtne ja mugav ning kui vähegi toimiv äriidee on olemas, tasub proovida see teoks teha. „Laenude ja investorite kaasamise võimalusi leiab, maksuametiga on mugav suhelda ning ka maksusüsteem toetab ettevõtlust,“ loetles Kork, pidades viimasena silmas reinvesteeritud kasumi tulumaksuvabastust.

Lisaks on Eestis juba päris palju tarka tööjõudu ja head kogemust, mida ehk õnnestub oma ettevõttesse kaasata.