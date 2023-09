ÜLEVAADE | Milliseid tehinguid on suuremad investorid teinud Tallinna börsil?

Swedbanki privaatpanganduse juht Andres Suimets ütles, et jõukamate investorite tehingutes ongi praegu enim muutunud see, et raha liigub tähtajalistele hoiustele. Peamiselt kantakse sinna üle raha, mida enne hoiti lihtsalt kontol, mõnede klientide puhul ka ebakindluse tõttu investeerimata jäänud raha.

Mõned investorid, kes on Swedbanki privaatpanganduse kliendid, on Suimetsa sõnul otsustanud praegu tähtajaliselt hoiustada, kuni turgudel tekivad neile sobivamad hinnatasemed. „Ma ei saa öelda, et see on suuremahuline muutus, sest ka klientide investeeringud näitavad kasvu, ent kliendipõhiselt neid näiteid on,“ lisab ta.