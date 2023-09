Läti börs saab täiendust. Munatootja plaanib IPO-ga kaasata seitse miljonit eurot

Kasvuvõimalus ettevõttele ja investoritele

„See muudatus tähendab olulist õrrekanamunade puudujääki nii Lätis, Balti riikides kui ka mujal Euroopas. Puurikanamunad moodustavad täna Euroopa suurimate munaeksportijate Hispaania ja Poola toodangust üle 70% ja see ei ole jätkusuutlik. APF soovib seda turuvõimalust kasutada: pärast IPO-t hakkab umbes 90% meie toodangut olema lautades kasvatatud õrrekanade munad. See on kasvuvõimalus nii ettevõttele kui ka meie investoritele,“ märkis Adamovičs.

APF Holdings on teatanud plaanist korraldada veel sel aastal oma aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO) ja viia aktsiad kaubeldavaks Nasdaq Baltic First Northi nimekirja. Ettevõte pakub praegu Eesti turul oma kaubamärgi Oluksne all õrrekanamune Rimi kauplustes. Järk-järgult on kavas laiendada müügivõrku ka teistesse poekettidesse ja suurendada tooteportfelli.