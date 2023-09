Nokiani kummikud on päris!

Tamrexi valikus on uued nägusad Nokiani linnakummikud, praktilised madalad kummist jalavarjud aias toimetamiseks ja mitmeid erinevaid mudeleid tööl, metsas ning vabaajaharrastuste ajal kandmiseks.

Neopreenkummist sääreosa ja neopreenist vooder teevad need kummikud kergeks ning painduvaks – see pakub tõelist kandmismugavust ja silmailu. Saapad on üleni veekindlad, ka neopreenist sääreosa. Neid on kerge jalga panna, need püsivad jalas paremini ja tulevad jalast lihtsamalt ära.

Neopreen on soe materjal, see annab kummikutele hea soojapidavuse ja pikendab kummikute kasutusaega varakevadest hilissügiseni.

Need ülimalt kerged ja mugavad 100% veekindlad aiakingad (moodsa aja kalossid) sobivad hästi koduaias, suvilas ja maakodus kandmiseks. Mugava pahkluu kõrgusega kummist kingadel pole voodrit.

Aiakingad on valmistatud kergest, pehmest ja kiiresti kuivavast sünteetilisest EVA kummisegust. Kummikingi on tõeliselt lihtne puhastada ja need pakuvad mõnusat kandmismugavust.

Madalama säärega mugavaid kummikuid peab kindlasti jalga proovima, et mõista, miks neid sportlikeks kummikuteks nimetatakse. Looduses aktiivsele liikujale mõeldud kummikud on 100% veekindlad ja valmistatud käsitööna looduslikust kummist. Looduslik kumm on vastupidav, painduv ja hoiab hästi neid omadusi, hoolimata temperatuurist.

Sportliku joonega mugavate kummikute uudne Outlasti® vooder tagab jalgadele stabiilse temperatuuri nii suvel kui ka talvel. Kõikides suundades libisemiskindel uue põlvkonna välistald ei korja liigselt pori, muda ega muud pinnast. Võimalus kinnitada naelad (libisemistõke). Sääre küljel kergesti lukustatava klambriga reguleerimisrihm.

Lisaks on nendel kummikutel topelt tugevdusega kanna-, külje- ja ninaosa, põrutust neelav termoisolatsiooniga sisetald ning stabilisaator sise- ja välistalla vahel. Väljaulatuv naga kannal lihtsustab kummikute jalast äravõtmist.