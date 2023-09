Euroopa Komisjon piirab suurte digiplatvormide tegevust. Vaata, kes on esimesed kuus pääsuvalitsejat

Digiturgude määruse alusel võib Euroopa Komisjon määrata digiplatvormid pääsuvalitsejateks, kui nad pakuvad põhiplatvormiteenuste alal olulist juurdepääsuteed, mille kaudu ettevõtjad jõuavad tarbijani. Otsus puudutab 22 põhiplatvormiteenust. Pääsuvalitsejatel on kuus kuud aega, viia põhiplatvormiteenused kooskõlla digiturgude määruse nõuetega.

Siseturuvolinik Thierry Bretoni sõnul annab tänane otsus tarbijatele rohkem valikuvabadust ja vähendab takistusi väikeplatvormide jaoks. „Tänase otsusega saame lõpuks ometi ohjeldada kuue pääsuvalitseja majandusvõimu, anname tarbijatele suurema valikuvõimaluse ja loome väikestele uuendusmeelsetele tehnofirmadele uusi võimalusi. See kõik tuleb tänu koostalitlusvõimele, lähilaadimisele, andmete porditavusele reaalajas, õiglusele jms. Oligi juba viimane aeg, et Euroopa paneks mängureeglid ette paika, et digiturud saaksid olla ausad ja avatud.“