Presidendi osalusega ettevõte kaasas tuntud investoritelt lisaraha

Juuli lõpus kõlas Eesti ettevõtte VOOL jaoks justkui järjekordne stardipauk, ehkki nad on tegutsenud juba mitu aastat. Tehasest tulid esimesed elektriauto laadijad, mida hakati kohe ettetellinutele laiali saatma. Oma nutikate töötajate loodud tark- ja riistvara seeriatootmine oli nende lubadus eelmise vooru investoritele. Teine lubadus oli tuhande laadijani jõuda.

„See juhtub oktoobris,“ ütleb VOOL-u kaasasutaja ja tegevjuht Juhan Härm kindlameelselt. Tundub, et nende edusse usuvad paljud tuntud inimesed ja ka nende endi töötajad. Äsjases rahastusvoorus panusasid just nende endi töötajad 15%. Üks neist oli Pipedrive’i esimene töötaja ja praegune VOOL-u peaarhitekt Elar Nellis. Varem on presidendi kõrval ingelinvestoritena kaasa tulnud ka Taavi Kotka.