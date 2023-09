Minister ei plaani miinusesse vajunud ühistransporti kärpida

Regionaalminister Madis Kallase sõnul loodab ta raha saada valitsuse reservist. „Probleem on laual ja meil selliseid vahendeid sisemiste ressursside arvelt võtta ei ole. Ehk ainus variant on vabariigi valitsuse reserv,“ ütles Kallas.

„Kui nüüd minna sõnumitega, et lisaks kõigele, ka suurele inflatsioonile, keerulistele majandusolukordadele, me läheme ka liinivõrku kokku tõmbama... selle sõnumiga me välja minna ei saa,“ nentis Kallas. „Me peame need vahendid leidma, et igal pool Eestis saaks elada, et igal pool Eestis saaks liikuda.“