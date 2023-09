Sunly avas täna Poolas ühe suurima päikesepargi

Sunly soov on arendada Baltimaades ja Poolas üle 30 000 MW taastuvenergiaprojekte.„Me näeme Poolat väga atraktiivse turuna, millel on tulevikus suur kasvupotentsiaal. Koos kohaliku meeskonnaga, kes mõistab Poola turu eripärasid, saame lähiaastatel suurendada puhta energia tootmist piirkonnas,“ ütles Sunly asutaja ja tegevjuht Priit Lepasepp.



50 hektarile ehitatud Rzezawasse pargi võimsus on 60 MW ning aasta keskmine energiatootlus 65 000 MWh. Park on võimeline katma 80 000 elanikuga linna iga-aastase energiavajaduse – varustades ligi 30 000 majapidamist, samuti linnataristut.