Ettevõtja ausalt ja otse: mina kauplen Venemaaga

Meie ettevõtte töö on teraviljaga kaubelda üle maakera. Teravili moodustab täna 50% maailma toidulauast ning sellele ei ole alternatiivi kalorite näol. Kui nt Afganistanile, Indiale, Nigeeriale või Keeniale ei jätku teravilja või see teravili muutub kättesaamatult kalliks, siis asenduskaloreid pole mitte kusagilt võtta ning tulemuseks on „näljahäda taskud“ (nagu ÜRO neid nimetab) ja ränne. Näljahäda ja rändega on kahjuks omapärane värk, millest väga palju ei räägita. Nimelt rändavad peamiselt mehed. Kraabivad raha smugeldajate jaoks kokku ja lähevad. Maha jäävad tihti naised ja lapsed. Lapsed surevad alati esimesena. See on alati nii olnud alates Leningradi blokaadist, Siberist, Süüriast ja kuni tänase Sudaani konfliktini.