Tartus tegutsev idufirma aitab lahendada tööstuste suurt probleemi

„Üks sõber tuli üks hetk meie juurde ja ütles, et tal on probleem – ta ei leia laost asju üles. Me ütlesime, et see ei ole võimalik,“ räägib Delfi start-up podcasti Kiirendi 10. episoodis idufirma ForkNAV kaasasutaja ja müügijuht Martin Joandi (41). See oli aastal 2014. Kuigi toona välja arendatud tark- ja riistvaraline lahendus käiku ei läinud, võib öelda, et see oli nüüdseks neli ja pool aastat tegutsenud ettevõtte eellugu.

„Õnneks see oli väga hea feil – õnneks sellepärast, et seda lahendust oli päris kallis üles panna ja jooksutada. Ta oli ka üsna ebatäpne ja ei oleks loonud seda väärtust, mida toona otsiti,“ sõnab Joandi. Uue võimaluse said nad ühel 2019. aastal toimunud targa tööstuse häkatonil, kus üks teine klient tuli sarnase probleemiga välja. „Me juba teadsime, kuidas seda teha,“ sõnab Joandi. Poolteist aastat hiljem, 2020. aasta augustis läksid nad juba oma lahendusega esimest korda laivi.

„Praktika on see, et tõstukijuhid ei otsi enam meie lahenduse puhul laost kaupa, nad lähevad võtavad selle,“ ütleb ForkNAVi kaasasutaja. Nende esimene klient, kelle juures nad 2020. aasta augustis lahenduse käivitasid, oli Lasita Maja. Selle ettevõttega teeb ForkNAV tänaseni koostööd. „Meist on suurim kasu nendele ettevõtetele, mis on ühte või teistpidi tootmisega seotud, kus on nii sise- kui väliladu olemas või kui on ladu, kus on erinevat kaupa ja hästi palju,“ sõnab Joandi.

Ta märgib, et tehnoloogiline lahendus, mida nad kasutavad, on üsna lihtne. „Iseenesest tehnoloogiline valmisolek sellise lahenduse jaoks on 20-30 aastat olemas olnud,“ sõnab ForkNAVi müügijuht ja kaasasutaja. Olulise eelise andis aga nende lahendusele mitu aastat tagasi aset leidnud kiipide hinnalangus. „Kui võtta, kui palju klient peab investeerima – kas see on 20 000-30 000 eurot tõstuki kohta või 3000 eurot, siis seal on drastiline vahe.“