Platvormide rekordtellimused: Woltist on korraga tellitud 200 juustuburgerit

Eestlased on juba harjunud tellima toitu platvormilt. Sagedamini hoolitsetakse sel viisil toidu ja suupistete eest tööürituste või isiklike pidustuste puhul. Wolti andmetel tellitakse sellistel juhtudel sageli mitukümmend ühikut sama rooga. Viimase aasta jooksul on Wolti kullerid saanud erinevaid rekordtellimusi, näiteks on korraga kohale viidud 200 juustuburgerit.