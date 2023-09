„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Börsihai kriitilisest hetkest: karjäärivalikuna terendas silme ees Maximas käru lükkamine

Rain Mölderkivi on varsti investeerimise ja kauplemisega tegelnud juba 15 aastat. Tema seniseks suurimaks saavutuseks kauplemisalal võib pidada esimese 2005. aastal toimunud LHV kauplemismängu „Börsihai“ võitmist. Kaubelnud on Mölderkivi nii meeskonnas kui ka eraldiseisvalt.

Muuhulgas on ta ka kirglik pokkerimängija, kel on ette näidata mitmeid häid tulemusi paljudelt turniiridelt. Küsimuste vastamise käigus selgub, et kogenud kauplejana peab ta üht populaarset raha tegemise viisi pettuseks.