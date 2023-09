Hiina valitsus keelas riigiametnikel iPhone'i kasutamise

Hiina Huawei ja ZTE suhtes on USA piirangud kehtinud juba pikka aega. 2022. aasta novembris keelas USA presidendi Joe Bideni administratsioon mõlema ettevõtte uute telekommunikatsiooniseadmete heakskiitmise, sest need kujutavad endast väidetavat „vastuvõetamatut ohtu“ USA riiklikule julgeolekule.

Valitsuseametnike iPhone’ide keelustamine võib olla vastumeede Ameerika Ühendriikides tehtud sarnaste sammude eest. See võib avaldada halba mõju Apple’ile ja teistele suurtele välismaistele kaubamärkidele, kes on Hiinas esindatud.

2022. aasta juunis vahendas CNN, et mõned Hiina ministeeriumid on turvalisuse kartuses keelanud Tesla elektriautodel oma hoonetekompleksidesse sisenemise.

Hiina keskvalitsuse asutustega kursis olev allikas ütles CNN-ile, et Hiina ametnikud on juba enne koroonapandeemiat järginud kirjutamata reeglit iPhone’ide vältimisest, hoolimata ametliku ja avaliku keelu puudumisest. Allikas lisas, et keskvalitsuse ametnikud kasutavad nüüd pigem suurte kodumaiste ettevõtete, eriti Huawei nutitelefone.

„Isegi Apple ei ole puutumatu Hiinas, kus Foxconniga koostöös töötab nende seadmete kokkupanemisega sadu tuhandeid või isegi üle miljoni töötaja,“ ütles DA Davidsoni analüütik Tom Forte The Guardianile. Keeld võib tekitada Hiinas tegutsevate välismaiste ettevõtete seas muret, kuna eelneb järgmisel nädalal toimuvale Apple’i üritusele, mis on analüütikute arvates seotud uue iPhone’i tootesarja turule tulekuga.

WSJ (The Wall Street Journal) vahendab CNN-i infot, et juhid teavitasid otsusest töötajaid sõnumirakenduste kaudu või koosolekutel. CNN võttis ühendust Hiina välisministeeriumiga, kuid ei ole loo avaldamise ajaks kommentaari saanud.

TikTok on keelatud ka mitmete USA asutuste, sealhulgas esindajatekoja, New Yorgi linna, Montana, New Jersey, Ohio, Texase ja Georgia seadmetes, kuna kardetakse, et Hiina valitsus võib Hiina emaettevõtte Bytedance’i kaudu pääseda ligi kasutajate andmetele.

Hiina on püüdnud sõltuvust välismaistest tehnoloogiatest vähendada juba üle kümne aasta, paludes riigiga seotud ettevõtetel, näiteks pankadel, minna üle kohalikule tarkvarale, edendades kodumaist kiibitootmist.

Huawei teatas hiljuti uuest 5G nutitelefonist, mis kasutab täiustatud kiipi skaalal, mis arvati USA juhitud ekspordipiirangute tõttu olevat väljaspool nende tootmisvõimalusi. Analüüsifirma TechInsights teatas, et Mate 60 protsessor on esimene, mis kasutab SMICi kõige arenenumat 7 nanomeetri (nm) tehnoloogiat ja näitab, et Hiina valitsus teeb mõningaid edusamme kodumaise kiipide ökosüsteemi loomiseks.

USA kaubandusminister Gina Raimondo ütles Reutersi vahendusel eelmisel nädalal Hiinas toimunud visiidil, et USA ettevõtted on talle kurtnud Hiina muutumisest investeerimatuks, viidates trahvidele, haarangutele ja muudele meetmetele, mis on muutnud äritegevuse maailma suuruselt teises majanduses riskantseks.