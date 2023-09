Suurbritannia suuruselt teine linn ägab pankrotis

Asejuht süüdistas osaliselt ka Ühendkuningriike valitsevaid parteisid, öeldes, et konservatiivsed valitsused on neilt aastatega ära võtnud koguni 1 miljard naela.

Ühendkuningriigi peaministri Rishi Sunaki pressiesindaja sõnul on selge, et kohalikel volikogudel tuleb oma eelarvet ise hallata. Pressiesindaja lisas, et valitsus on „selleks nendega regulaarselt suhelnud ning väljendanud muret nende valitsemiskorralduse pärast.“