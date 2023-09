Maailmamajanduse olukord on paranenud, aga hinnad püsivad ikka kõrgel. Miks?

Hoolimata sellest, et aastataguse ajaga on maailmas olukord märksa rohkem stabiliseerunud ning ebakindlust on vähem, on hinnad endiselt märkimisväärselt kõrged. Bensiini hinnad on võrreldes aastataguse ajaga tanklates 5% madalamad, maailmaturul maksis nafta pea 100 eurot barreli eest, augustis aga umbes 80 eurot barrel. Gaasi hind maailmaturul ületas lausa 300 euro piiri, praegu on veidi üle 30 euro MWh eest. Toiduainete maailmaturuhinnad on kümnendiku võrra allpool.

See, miks hinnad endiselt tõusevad, on seotud pika hindade ülekandumisega läbi majanduse. Kui kasvavad imporditud kaupade hinnad, siis muutub tööjõud suhteliselt odavamaks, mis suurendab omakorda tööjõu nõudlust ja palku. Palkade tõstmine tähendab aga omakorda hindade kasvu nendes sektorites ja toob kaasa üleüldise palgakasvu. See omakorda jõuab välja hindadesse.

Eestis võib siiski leida ka odavaid teenuseid

Nii on Eestis endiselt suhteliselt odavad paljud teenused. Kui toiduainete järgi Soomest Eestisse ei tasu enam tulla, siis juuksuri ja kosmeetiku hinnad on jätkuvalt odavamad. Kuna aga ka juuksur ja kosmeetik peavad ostma Soomega võrreldavate hindadega toiduained, siis on surve nende palkadele suur ja hinnatase kasvamas.

Vaadates pikemat perioodi, on alates 2019. aasta detsembrist hinnad läinud Eestis 35,6 protsenti kallimaks. Ainsana on odavamaks muutunud, 2,7 protsendi võrra, sideteenuste hinnad. 2019. aasta lõpule eelnenud kolme aasta jooksul olid selle valdkonna hinnad langenud 13 protsenti ehk ära on jäänud hinnalangus, mis muidu oleks pidanud toimuma. Aasta jooksul on isegi selle valdkonna hinnad kasvanud.