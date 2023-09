Rasvumisvastase ravimi edu lõi Taani majanduse õitsele

Danske Banki peaökonomist sõnul Novo Nordiski niiöelda võrrandist välja võttes ei oleks eelmainitud SKT kasvu toimunud. Ta lisab, et kui kogu maailm on hetkel mõneti rahunemisfaasis, siis Taanis seda ei näe, kuna justnimelt Novo Nordisk tõmbab nende majandusnumbrid üles

Ravimiettevõtte lipulaevaks on peamiselt kaks toodet: sotsiaalmeedias populaarsust kogunud diabeedivastane ravim Ozempic ja rasvumisvastane ravim Wegovy. Kuu alguses esitas ettevõte teise kvartali aruande, kus oli kirjas, et ettevõte kasum pärast makse oli 19,4 miljardit Taani krooni.

Rääkides laiemalt tootmisest, siis Nykredit panga peaökonomisti Palle Sørenseni sõnul on see 40% kõrgemal pandeemiaeelsest tasemest. „Euroalal ja Ameerika Ühendriikidega võrreldes oleme samal tasemel kui enne pandeemiat,“ märgib ta, öeldes, et pandeemiajärgne taastumine on olnud tugev.