Inimkeskne globaliseerumine: G20 viimine viimase miilini, jätmata kedagi maha

India G20 eesistumise ajal on see muutunud inimkeskse progressi kutseks. Kui üks maa tuleme kokku, et hoolitseda meie planeedi eest. Kui üks pere toetame üksteist arengu nimel ja liigume üheskoos jagatud tuleviku suunas, mis on praegusel ajal hädavajalik.

Pandeemiajärgne maailmakord erineb väga sellest, mis oli enne seda. Võime muu hulgas täheldada kolme olulist muudatust.

Esiteks kasvab arusaamine, et on vaja loobuda SKP-kesksest maailmavaatest inimkeskse maailmavaate kasuks.

Teiseks: maailm tunnistab globaalsete tarneahelate vastupidavuse ja usaldusväärsuse tähtsust.

Kolmandaks kutsutakse ühiselt üles edendama mitmepoolsust ülemaailmsete institutsioonide reformimise kaudu.

Meie G20 eesistumine on olnud katalüsaator rollide muutmise osas.

Detsembris 2022, kui võtsime eesistumise üle Indoneesialt, kirjutasin, et G20 peab olema katalüsaator, mis käivitab mõtteviisi muutuse. See oli eriti vajalik arengumaade, lõuna- ja Aafrika maade marginaalsete püüdluste üldistamise kontekstis.

Jaanuaris 2023 toimunud globaalse lõuna tippkohtumine, kus osales 125 riiki, oli üks meie eesistumise ajal alustatud põhilisi algatusi. See oli oluline, et koguda sisendeid ja ideid lõuna poolt. Lisaks sellele ei ole meie eesistumise ajal olnud mitte ainult Aafrika riikide kõigi aegade suurim osalus, vaid oleme nõudnud ka Aafrika Liidu kaasamist G20 alaliseks liikmeks.

Ühendatud maailm tähendab, et meie väljakutsed eri valdkondades on omavahel seotud. See on 2030. aasta tegevuskava kese ja paljud on märganud murelikult, et SDG-de saavutamine on õigelt teelt kõrvale kaldunud. G20 aasta 2023 tegevuskava jätkab SDG-de elluviimise suunda.

Indias on loodusega kooskõlas elamine olnud iidsetest aegadest tavapärane ja oleme andnud oma panuse kaasaegsetesse kliimameetmetesse.

Paljud lõunariigid on eri arenguetappides, kuid kliimameetmed peavad olema põhieesmärkideks. Kliimameetmetega seotud ambitsioonidega peavad kaasnema kliimamuutustega seotud rahastamise ja tehnosiirde meetmed.