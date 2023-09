Konkurents jäi lahjemaks. Taastuvenergia tootjad ei jooksnud tormi riigi pakutavale hinnagarantiile

Eleringi läbi viidud taastuvelektri tootmise vähempakkumisele laekus pakkumisi 1070 gigavatt-tunni taastuvenergia tootmiseks. Kui eelmisel suvel toimunud vähempakkumisel esitas oma pakkumise 29 tootjat, siis tänavu laekus vaid 10 pakkumist seitsmelt ettevõttelt. Suur erinevus oli ka pakutavates tootmisressurssides. Eelmisel vähempakkumisel oli tegemist peamiselt päikeseenergiaga. Seekordse pakkumise tingimustes oli sees nõue, et vähemalt 50% elektrist peab olema toodetud aasta esimeses ja neljandas kvartalis. See andis pakkumistes ülekaalu tuuleenergiale. Pakutud energiast on tootjatel kavas toota 893 gigavatt-tundi tuulest ja 177 gigavatt-tundi päikesest.