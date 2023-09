Eesti iduettevõtet tunnustati üleeuroopalisel disainlahenduste konkursil

EUIPO tegevdirektor Christian Archambeau sõnul näitavad DesignEuropa auhinnad Euroopa loovust, innovatsiooni ja leidlikkust parimal moel. „Disainil on Euroopas tähtis roll ja meil on kaks suurepärast võitjat, kes tõendavad disaini mõjujõudu. Euroopa disainerid ja disainitööstus, sh väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, aitavad kaasa majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja keskkonnaarengule. Meie elutööpreemia laureaat Maria Benktzon on igapäevaste tarbeesemete uuendusliku ja kaasava disaini eestvedaja ning tema inspireerivad loometeosed on eksponeeritud mitmes maailma suurimas muuseumis,“ selgitas Archambeau.

Samuti anti konkursi raames välja auhinnad väikeste ja alustavate ettevõtete ning elutööpreemia kategoorias. Väikeste ja alustavate ettevõtete kategoorias võitis sloveenlase Ajda Bertoki disainitud elektriline paadimootor RemigoOne, mis projekteeriti merendusinnovatsiooni ja kestlikkuse põhimõtteid arvesse võttes. Elutööpreemia pälvis rootsi disainer Maria Benktzon, kes on esimene selle auhinna pälvinud naine, kelle loodud lahenduste hulka kuulub muuseas 1987. aastal lennufirmale SAS disainitud tilgavaba kohvikann, mida on tänaseks kasutanud üle 30 lennufirma kogu maailmas ja mida on toodetud üle 500 000 eksemplari.

Žürii esimees, prantsuse disainer ja Euroopa Disainiliitude Büroo (BEDA) endine president Isabelle Vérilhac : „Saime ligi 700 suurepärast kandideerimisavaldust erinevatest tööstusharudest kogu EList. Seetõttu oli võitja valimine väga keeruline ülesanne. Tänavuse konkursi võitjad on näited heast disainerimõtlemisest, kestlikkusest ja keskkonnavastutusest Euroopa disainis. Võitnud projektid on suurepärased näited esteetikast, emotsioonidest, funktsionaalsusest, ringlusest ja kaasavusest disainis. Samuti näitavad nad, kuidas disainil on kogu Euroopa suurte ja ka väikeste innovaatiliste ettevõtete jaoks ettevõtluses oluline väärtus.“

Cleveron AS esitas Berliinis toimunud DesignEuropa konkursile pakiposti selveautomaadi Cleveron 402, kust saab tellitu kätte „click and collect!“ põhimõttel. Tootedisainer Lauri Hirvesaare loodud lahendus automatiseerib tellimuspõhiste postipakkide ladustamise, kättetoimetamise ja tagastamise suuremahulised toimingud. Tänu ülikiirele sisestusfunktsioonile suudab automaat käidelda 100–3000 pakki päevas.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) korraldataval auhinnakonkursil DesignEuropa tunnustatakse silmapaistvaid disainilahendusi, mida kaitstakse ühenduse registreeritud disainilahendustega, ning selle valdkonna mõjukaid isiksusi. Auhinnakategooriaid on kolm: väikesed ja alustavad ettevõtted, tööstusettevõtted ja elutööpreemia. Elutööpreemia kategoorias premeeritakse disainereid, kes on loonud oma karjääri jooksul palju töid, mis on mõjutanud disaini valdkonda. 2023. aastal esitati Euroop Liidust kolme kategooria peale kokku üle 700 töö. Eestist on viimase 20 aasta jooksul Euroopa Intellektuaalametile registreerimiseks esitatud ligi 2000 disainlahendust.

Euroopa disainitööstus

Viimase kahe aastakümne jooksul on disainilahenduste kaitsest saanud ettevõtjate jaoks pöördelise tähtsusega nähtus. Disainimahukad tööstusharud loovad ELis 26,8 miljonit otsest töökohta ja toodavad 15,5% ELi kogu SKP-st.

EUIPO registreerib praegu üle 100 000 disainilahenduse aastas ja on saanud alates aprillist 2003, mil alustas selle intellektuaalomandiõiguse haldamist, üle 1,6 miljoni disainilahenduse. ELi tasandi disainilahenduste kaitses on riikidest esikohal Saksamaa, kus on registreeritud üle 347 000 disainilahenduse; teisel kohal on Itaalia 202 000 disainilahendusega. Alates 2003. aastast on Eesti esitanud EUIPO-le 1970 disainilahendust. Eestis on disainimahukates tööstusharudes tööhõive osakaal samuti suurem (14,4%) kui ELi keskmine (12,9%).

Mis puudutab soolist esindatust, siis selgus hiljutisest EUIPO aruandest, et üksnes 26% ELis asuvate omanike poolt 2021. aastal registreeritud disainilahendustest hõlmas naisdisainerit; see on väiksem näitaja kui Lõuna-Koreas, Hiinas ja USAs.