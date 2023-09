Lõpuks ka midagi positiivset: toidu hind vähenes teist kuud järjest

Toidu hind alanes augustis teist kuud järjest, kuna värske köögivili odavnes. Toidutoorme hinnalangus on lõpuks poodidesse jõudmas. Piima ja teravilja hinnad on maailmaturul odavnenud kahe aasta taguse tasemeni.

Energia hinnad on taas tõusuteel. Mootorikütuste hind tanklates on kallinenud. Nafta hind tõusis tänu Saudi Araabia ja Venemaa tootmispiirangutele. Elektri hind kerkis seoses seisakutega elektri tootmises ja transpordis. Kütteperioodi algul on oodata ka gaasi hinna tõusu. Tänavune talv peaks eelmisest kütteperioodist siiski oluliselt soodsam tulema.