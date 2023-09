Simsoni sõnul on esimese poolaasta andmete kohaselt enim Vene LNG-d importinud Hispaania, järgnevad Belgia ja Prantsusmaa. Need on riigid, mis pole ajalooliselt sõltunud Vene torugaasist ning kellel oleks võimalik need mahud katta teiste veeldatud maagaasi tootjate tarnetega.