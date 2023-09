Riigi abiraha jõukamatele. Küttekolde toetus tekitab juba nördimust

Uus toetus tekitab aga juba nördimust. Näiteks arvab ministeerium, et pliit ei ole paljudes majades põhiline kütteallikas, mistõttu selle eest toetust küsida ei saa. „Pliit koos soojamüüriga ei ole toetuse kõlblik, kuna pliit ei ole kellegi arvates põhi kütteallikas majas. Minul isiklikult on pliit koos soojamüüriga majas just peamine kütteallikas ja nii on valdavalt ka teistes vanades majades,“ kirjutas pettunud taotleja, kelle sõnul on ebaõiglane, et pliidi eest toetust küsida ei saa.