FOTOD | Keskkonnaaktivistid loopisid Ryanairi juhti Belgias kreemisaiadega

O'Leary viibis Brüsselis, et reklaamida Ryanairi petitsiooni, kus kutsutakse Euroopa Komisjoni üles kaitsma ülelende üle Euroopa, ajal, mil käib lennujuhtide streik. Ryanair pidi sel suvel tühistama streikide tõttu sadu lende ning on öelnud, et üle miljoni inimese on allkirjastanud petitsiooni.