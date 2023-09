Elamispindade tehingute arv on jätkuvalt pigem kõrge

Tehingute arvu taset hoiavad aga siiski endiselt nii Tallinnas, Tartus ja teataval määral ka Pärnus ning vastavate turupiirkondade lähiümbruses suuresti hetkel valmivate uusehitiste asjaõiguslepingud, mille juures järelturul on turudünaamika muutused olnud mõõdukamad.



Lisaks turuaktiivsusele on tänast laenuraha hinda ja potentsiaalse ostjaskonna sissetulekute taset arvestades ka elamispindade hinnad üleüldiselt justkui liiga kõrged, kuid ainuüksi vastav tegur ei viita siiski, et korterite või ka üksikelamute hinnad peaksid lähitulevikus ilmtingimata alanema.



Ehitusmahud üheskoos üleüldiselt -aktiivsusega on taandumas, mille juures aga endiselt paistab, et elamuarenduse finantseerimismahud on samuti pigem kõrged. Ehitusturg reageerib aga üldiselt kinnisvaraturul aset leidnud negatiivsetele või ka positiivsetele muutustele arvestatava viitega, mille juures on tõenäoline, et ehitusturul on langustrend jätkuv, mõjutades ehk lähitulevikus teataval määral ka piirkondlikku tööturgu kas siis otseselt või kaudselt läbi Skandinaaviamaade oluliselt kehvema olukorra tõttu.