Terviseriskide teadvustamiseks alustab üks toidupoekettidest homme alkoholimüüki hiljem

9. septembril, rahvusvahelisel FASD-päeval ehk fetal alcohol spectrum disorders-päeval tõmmatakse tähelepanu sünnikahjustustele ja arenguhäiretele, millel on seos ema alkoholitarbimisega raseduse ajal.

„Loote alkoholisündroomi iseloomustavad kasvupeetus, psühhomotoorsed häired ja tihti ka spetsiifilised tunnused näopiirkonnas. Alkoholisündroom on üheks sünnidefektide ja vaimse alaarengu põhjuseks,“ selgitas Ida-Tallinna Keskhaigla ämmaemand Mariliis Priilinn. Tema sõnul on väga oluline loote alkoholisündroomist ja selle ennetamisest avalikult rohkem rääkida. „Kõige olulisem on ennetus – kui tulevasel emal on olnud varasem sõltuvusprobleem, mis väljendub liigses alkoholi tarvitamises, peaks proovima seda enne rasedaks jäämist ravida,“ rääkis ta.

Eestis puudub täpne info FASD-i esinemissageduse kohta. Naaberriigis Soomes hinnatakse, et igal aastal sünnib 600–3000 last, keda ema alkoholitarbimine on püsivalt kahjustanud.

USA Haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) hinnangul võib FASD esinemissagedus olla USA-s ja mõnedes Lääne-Euroopa riikides 1-5 protsenti elanikkonnast.

Eesti Karskusliidu juht Lauri Beekmann nimetas antud teema tõstatamist väga oluliseks. „Alkoholi põhjustatud sünnikahjustustega (FASD) võib kaasneda tõendatult kuni 428 erinevat diagnoositavat seisundit. Kui planeeritakse rasedust või ollakse juba lapseootel, on ainus turvaline viis alkoholist täielik hoidumine,“ märkis Beekmann. Ta tõi esile ka isa rolli ema toetamisel nende üliolulise 9 kuu jooksul, mil naine peab püsima alkoholivabana.