FOTOD | Terminali tänase sooduskampaaniaga tulid kaasa mitmed konkurendid

Lisaks langetasid täna kütuste hindu ka Olerex ja Alexela. Mõlemas tanklaketis on samuti nii 95 bensiin kui diislikütus 1.599 eurot liitri kohta. 98 bensiini liitrihind on täna 1,649 eurot.

Neste: hinnalangetus ei aita lahendada probleemi

„Mõistame Terminali vajadust tõmmata võimalikule kütuseturu pettusele tähelepanu ja toetame igal võimalikul moel uurimise kiiret arengut, kuid me ei näe täna, et kütusehindade langetamine kuidagi protsessi kiiremale arengule kaasa aitaks,“ sõnas Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

Tema sõnul on võimaliku pettuse tõttu tekkinud turul ebavõrdne konkurents, kus ausal teel bionõudeid täites on marginaalid niigi tugeva surve all. „Tänase hinnalangetusega kaasaminek kahjumi arvelt oleks nagu tulekahju kustutamine tulega, see ainult süvendab probleemi, mitte ei aita seda lahendada.“