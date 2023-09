„Tahan jagada oma lugu, et teised sama viga ei teeks. Isegi kui mina olin loll, oleks see õpetuseks teistele,“ räägib pettunud Irina* (nimi toimetusele teada).

Irina ostis hiljuti diivani Softrendi salongist kohapealt, kuna soovis tutvuda pakutava kangaga. „Kuigi hind oli kallis, 2300 eurot, ostsustasin ma ta just seetõttu tellida, et olin lugenud Softrendi lehel lubatud tagastustingimusi. Seal on kirjas, et kui pole ostuga rahul, saad 14 päeva jooksul tagastada.“