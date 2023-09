Mänguasjapoes müüakse venekeelsete kirjadega puslet. Pood: meie toodetel ei ole mingit poliitilist alatooni

Delfi Ärilehega võttis ühendus lugeja, kes juhtis tähelepanu asjaolule, et XS Mänguasja poes on müügil venekeelne laste pusle, mille pakendil puuduvad eestikeelsed kirjad.

Ta lisas, et bo. brändi pusle on saadaval nii eesti, vene, soome, läti ja leedu keelsena. Venekeelne pusle on loodud lastele, kes on pärit venekeelsest keskkonnast ning kelle emakeel on vene keel, ütles Tinni. „Meie toodetel ei ole mingit poliitilist alatooni ja meie soov on anda kõikidele peredele ja lastele võimalus osta ja kasutada õppimiseks sobilikke tooteid,“ märkis poe turundusjuht.