Investeerimiseksperimendi esimene vaheetapp: raha kontol hoides oleks saanud tasuta jäätist

Meenutuseks: niinimetatud käsitööindeksi eksperiment sai alguse juunis ning sellepärast, et siinsel turul pole kättesaadavat viisi laiapõhjaliselt Tallinna börsi investeerida. Sellised investeerimisvõimalused on populaarsed üle kogu maailma, neist kõige tuntum on võimalus paigutada raha S&P 500 indeksit järgivasse fondi, lootes seeläbi võita USA majanduse õitsengust, sealjuures teadmata, kas rallima hakkab Apple’i või hoopis Walmarti aktsia. Või kui on rohkem usku tehnoloogiasektori võidukäiku, siis näiteks saab investeerida Nasdaq 100 ETFi ehk börsil kaubeldavasse fondi. Katsetuse eesmärk on näha, kuidas võiks samasuguse asja kohalikul tasandil ise võimalikult kergesti üles ehitada ja kas see oleks tulus.