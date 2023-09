Läti toiduainefirma Puratos Latvia on 300 Läti ettevõtte seas, kes on otsustanud säilitada ärisidemed Venemaa ja Valgevenega. Firma ei ekspordi kaupu, mis on kantud USA või ELi sanktsioonide nimekirja, seega ei rikuta ühtegi seadust. Küsimus on moraalis ja ärieetikas.

Pūre külas Tukumsi piirkonnas, mis on Lätis kuulus oma kvaliteetsete värskete toodete poolest, asub ettevõte Puratos Latvia. Varem oli see tuntud kui Pūre Food, kuid viimased kümme aastat on see kuulunud Belgia ettevõttele Puratos Group. Ettevõte on Tukumsi piirkonnas tähtis tööandja ja maksumaksja.