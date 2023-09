Chevroni Australia töötajad alustavad peagi streiki. See ohustab ülemaailmseid LNG tarneid

Palga- ja muude küsimuste üle peetavad läbirääkimised Austraalias, mille eesmärk on lahendada vaidlus, lõppesid reedel ilma kokkuleppeta. Australian Offshore Alliance kirjeldas Chevroni läbirääkimistegevust kui kõige ebapädevamat jõupingutust tööandjast, millega ametiühing on viimase viie aasta jooksul kokku puutunud. Liit esindab 500 töötajat Gorgoni ja Wheatstone'i rajatistes, mis asuvad Lääne-Austraalia ranniku lähedal.

Chevron kinnitas, et on alanud töövõitlus ja streigid. Ettevõte on võtnud kasutusele meetmeid ohutu ja usaldusväärse tegevuse säilitamiseks. „Kahjuks oleme pärast arvukaid kohtumisi ja lepituskohtumisi Fair Work Commissioni ees endiselt eriarvamusel põhitingimustes,“ ütles Chevroni pressiesindaja. „Ametiühingud püüavad jätkuvalt saavutada tingimusi, mis ületavad teiste tööstusharude samaväärseid tingimusi, sealhulgas hiljuti saavutatud kokkulepetes.“