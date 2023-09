Piisavalt märgistamata klaassein põhjustas raske tööõnnetuse

Korralikult märgistamata klaasist uksi ja seinu kohtab töökeskkondades sagedasti, nii mõnigi kord on seetõttu juhtunud ka tööõnnetusi, rääkis tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula. Pahatihti on ustel-akendel või seintel näha isegi jälgi sellest, et keegi on sinna vastu kõndinud, seega on tähtis, et sellised kohad oleksid nõuetekohaselt märgistatud. „Märgistuse puhul on oluline, et see paistaks hästi silma. Näiteks ei ole erilist kasu kitsast matistatud triibust, mida käigu pealt hästi näha pole,“ selgitas Kaljula. Ta lisab, et tähelepanuta ei saa jätta ka klaasseinte ja -uste materjali. See peab olema ohutu, et purunedes ei tekiks teravate servadega tükke, mis võivad inimest vigastada.