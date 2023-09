Päev börsil: Coop Pank kaasas 12 miljonit eurot

Mais kukkus kokku Enefit Greeni tuulikutorn Akmene tuulepargis Leedus. Energiafirma avaldas eile õhtul, et selgus kokkuvarisemise põhjus: vigane andur edastas tuuliku kontrollerile ebaõiget teavet, mis põhjustas tuulikutorni konstruktsioonile liigse koormuse ning sellega tuuliku kokkuvarisemise. Rikkemehhanismi tuvastamise järgselt on General Electric tuvastanud ning rakendab täiendavaid kaitsemeetmeid, et vältida selle konkreetse või sarnase juhtumi kordumist tulevikus.