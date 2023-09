SUUR LUGU | Suurimad Venemaale eksportijad enne sõda. Kes on suutnud äri jätta, kes on seda kasvatanud?

Andsime kõigi ettevõtete esindajatele ka võimaluse selgitada, miks nad üht või teistmoodi käitunud on. On neid, kelle äri lõpetamine Venemaal ongi väga keeruline, aga ka neid, kes lihtsalt arvavad, et selles ei ole midagi halba ega ebaeetilist. Õnneks on omajagu neidki, kes võtsid ette valusa otsuse ja pühkisid Venemaa tolmu jalge alt täielikult, resoluutselt ja kiiresti. Toome lugejateni tabeli, kust leiab infot muuhulgas selle kohta, kas ettevõtted on jätkanud äritegevust või mitte ning millises mahus. Ka kollase värviga märgitute seas võib olla neid, kelle tegevus on tegelikult päris palju vähenenud. Eks 2023. aasta numbrid näitavad, kas antud tabel muutub rohelisemaks, kollasemaks või hoopis punasemaks.