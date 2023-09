Ettevõtete tähtajaliste hoiuste maht on jõudsalt kasvanud

SEB ettevõtete segmendijuht Maarja-Maria Aljas ütles: „Meie eesmärk on aidata ettevõtetel oma raha tarkade investeeringutega kasvatada ning seetõttu soovitame tähtajalise hoiuse kasutuselevõttu, mis pakub konkurentsivõimelist intressimäära ja paindlikke võimalusi oma finantside haldamiseks.“

„Võrreldes aastataguse ajaga, mil intressimäärad alles alustasid kasvamist, oleme sõlminud 30 korda enam tähtajaliste hoiuste lepinguid. Kui märtsi seisuga on 91% lepingutest sõlmitud eraisikute ja vaid 9% ettevõtete poolt, siis augusti seisuga näeme, et ettevõtete poolt sõlmitud tähtajaliste hoiuste lepingute maht on tõusnud 18%-ni. Siiski näeme, et ettevõtetel on jätkuvalt likviidsust ja vaba raha, mida saaks panna deposiiti“ ütles Aljas.

Tähtajaline hoius kaitseb raha väärtust

Üheks põhjuseks, miks tähtajaliste hoiuste maht on suurenenud, näeb Aljas kiirelt tõusnud intressimääru. Eesti on Euroopa riikidega võrreldes üks kõrgemaid intresse maksev riik. Lisaks aitavad tähtajalised hoiused hoida rahaväärtust, kaitstes seda inflatsiooni eest.

Äriklientidel, kellel on vaba raha, mida äritegevuses kohe ei vajata, võimaldab tähtajaline hoius turvaliselt teenida intressitulu lühiajalise hoiuse kaudu. Hoogsalt on kasvanud just lühiajaliste hoiuste maht. „SEB pangas seni 2023. aastal ettevõtete poolt sõlmitud tähtajalistest hoiustest suurem enamus on sõlmitud alla aastaseks ning kolmandik aastaseks perioodiks,“ kommenteeris Aljas.

Aljase sõnul on muutuvate intressimäärade keskkonnas mõistlik kaaluda hoiuste perioodide hajutamist. See tähendab, et mitte paigutada kogu raha ühele hoiusele, vaid rahatargalt tegutsemiseks hajutada seda eri pikkusega hoiuste vahel.

Uued lahendused raha kasvatamiseks

„Ettevõtetele pakume septembrist alates ka kogumishoiust, mis võimaldab paigutada vaba raha paindlikult kasvama ning üle 50 000 euro puhul ka üleöö intressi, millega saab teenida kõrgemat intressi kui arvelduskontol,“ rääkis Aljas.