Valenimesid kasutanud metsa- ja põllumaa kokkuostja lubab kingituseks reisi soojale maale

Reklaamkirja on allkirjastanud Metsaportaalide Ühistu – ettevõte, mida äriregister ei tunne. Lisatud on sama kirjapildiga Gmaili e-postiaadress.

Kirjale lisatud kujundatud reklaamile on aga kirjutatud teise ettevõtte nimi – Metsaportaalide Ühing. See on äriregistris olemas. Samasugusest nimedega laveerimisest ja valenimede kasutamisest kirjutas Rohegeenius tänavu jaanuaris. Kirjeldasime, kuidas Marko Heinmets püüdis eelmise aasta lõpus valenime alt inimestelt metsa- ja põllumaad osta. Firmasid, mida ta justkui esindas, olemas ei olnud.