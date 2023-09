VIDEO | Ümberõppes revolutsiooni teha lootev ettevõte soovib tagada, et inimesed tulevikus tööd ei kaotaks

Kes te olete?

Mida teete?

Cerebrum Hub on tulemusele keskendunud õppemudeli ja tehnoloogia teerajaja, kohandades veebipõhist haridust nii, et see oleks tõhus, taskukohane ja vastaks töötavate täiskasvanute vajadustele. Alustasime teekonda selle uuenduse poole meie tarkvara testimise veebikooliga, mis on loodud selleks, et anda õppijatele IT-sektorisse jõudmiseks vajalikud oskused ja praktilised kogemused. Meie õppekava on koostatud töötavate täiskasvanute jaoks, võimaldades paindlikkust kuni 10 õppetunniga nädalas neile sobivatel aegadel. Tagame, et nad omandavad täpselt need oskused, mida IT-valdkonna tööandjad otsivad. See on ajendatud tipptehnoloogia ja kirglike mentorite sünergiast, kellel on üle 15 aasta kogemusi tööstuses.