Uus hinnatõus on vältimatu: Eesti Posti ootavad ees tõsised ümberkorraldused

Nii riiklik postifirma kui konkurentsiamet ootavad kannatamatult postiseaduse nüüdisajastamist. Sarnaselt Eesti Posti teenuste hinnakirjaga on see pöördumatult ajale jalgu jäänud. Eestimaalased peavad aga leppima, et kirja ja postipaki saatmise hind tõuseb lähiaastatel veelgi.